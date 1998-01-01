استخدامات غير متوقعة لغسول الفم.. ستفاجئك

وكالات / سما /

نشر موقع أوب كاست الأمريكي تقريرا، تحدث فيه عن الاستخدامات غير المعروفة لغسول الفم.

وقال الموقع،، إن غسول الفم يُستخدم عادة لتنظيف الفم، والحصول على نفس منعش، غير أن الكثيرين لا يدركون أن لديه، في الواقع، استخدامات عديدة أخرى.

فبفضل خصائصه المطهرة والمضادة للفطريات، يمكن استعمال غسول الفم في العديد من الاستخدامات اليومية، على غرار علاج حب الشباب والقشرة، وتنظيف نظارتك، والتخلص من رائحة القدمين الكريهة.

وأفاد الموقع بأن غسول الفم يعمل على التخلص من الروائح الكريهة والقوية التي يخلفها عادة تقطيع البصل أو الثوم أو السمك في المطبخ، أو الروائح المنبعثة من سلة المهملات. كل ما ينبغي عليك فعله في هذه الحالة هو فرك اليدين باستخدام القليل من هذا الغسول. كما يمكنك أيضا التخلص من رائحة القمامة في المطبخ عن طريق وضع بعض القطن أو المناشف الورقية المنقوعة في غسول الفم داخل سلة المهملات. أما بالنسبة لرائحة القدمين، فيمكنك وضع القليل من الغسول على منشفة، وتدليك قدميك بعد الاستحمام؛ حتى تظل رائحتها منعشة.

وأضاف الموقع أن غسول الفم يساهم في علاج الفطريات التي تنتشر على الأظافر والأقدام. وللتخلص نهائيا من الفطريات، قم بمزج مقادير متساوية من غسول الفم والخل. وباستخدام بعض القطن، طبق هذا المزيج على الأظافر أو القدمين مرتين إلى 3 مرات في اليوم. في حال واظبت على هذه العادة، فستحصل على نتائج مرضية في غضون أسبوعين.

من جهة أخرى، تعمل خصائص غسول الفم المضادة للفطريات على مكافحة القشرة في الشعر. في مثل هذه الحالة، يوصى بمزج القليل من الماء وغسول الفم. وبعد غسل شعرك بالشامبو الخاص بك، ضع هذا المزيج على فروة رأسك، واتركه لبضع دقائق، ثم اشطفه جيدا.

وأوضح الموقع أن تركيبة غسول الفم تساهم في التخفيف من التورم والحكة التي تسببها لدغات البعوض. ولا يتطلب الأمر سوى نقع القليل من القطن في الغسول، ووضعه على المنطقة المصابة، ومباشرة ستشعر بتحسن كبير.

وأكد الموقع أنه يمكن استخدام غسول الفم للعناية ببشرتك. ففي حال نفاد مزيل الماكياج، يمكنك اعتماد الغسول عوضا عنه. ولا يعمل غسول الفم على إزالة بقايا مستحضرات التجميل من على وجهك فقط، ولكن بفضل تركيبته المطهرة، فإنه يكافح البثور أيضا. كل ما يتوجب عليك القيام به هو تمرير بعض القطن المنقوع في الغسول على وجهك. ولكن تجنبي استخدام غسول الفم في حال كانت بشرتك حساسة للمواد الكيميائية.

وأضاف الموقع أن غسول الفم يساعد بشرتك على الشفاء بشكل أسرع من الالتهابات الناجمة عن الحصول على ثقب في جسدك، كما يخفف من آثار الكدمات الناتجة عن السقوط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام غسول الفم كمزيل عرق فعّال. ففي حال نفد لديك مزيل العرق، فإن تركيبة غسول الفم قادرة على أن تنقذك من هذا الموقف المحرج. في مثل هذا الموقف، إليك هذه الحيلة المثالية، انقع القليل من القطن في غسول الفم، وضعها تحت إبطيك.

وبيّن الموقع أن غسول الفم يعدّ علاجا فعالا للغاية للتخلص من القمل. كل ما ينبغي عليك فعله هو وضع كمية كبيرة من هذا الغسول على الشعر، ووضع قبعة الاستحمام على رأسك، ثم اتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك، اشطف شعرك جيدا بالماء.

علاوة على ذلك، يتمتع هذا الغسول بالقدرة على تنظيف نظارتك بشكل مثالي إذا وضعت القليل منه عليها، وقمت بإزالته بعد ذلك بقطعة من القماش الناعم. كما يحتوي هذا الغسول على خصائص تنظيف هائلة، من شأنها أن تجعل بلاط حمامك يبدو كأنه جديد، وذلك بمزيج من الماء والقليل من الغسول عليه.

أما بالنسبة للجراثيم المنتشرة في المرحاض والروائح المنبعثة منه، فيمكنك التخلص منها عن طريق سكب نصف كوب من غسول الفم في المرحاض وتركه لمدة ساعة، ثم الغسل جيدا بفرشاة المرحاض.

وأشار الموقع إلى أن غسول الفم، الذي يحتوي على النعناع، يعمل على طرد الحشرات، على غرار البعوض والذباب، وحتى النمل. لذلك، رش منزلك والأماكن التي يمكن أن تختبئ فيها هذه الكائنات الصغيرة بمزيج من غسول الفم والماء.

وفي الختام، ذكر الموقع أن غسول الفم من شأنه أن يحافظ على نضارة الزهور في منزلك، وذلك بوضعها في مزيج يحتوي على لتر من الماء وثلاث مقادير من الغسول. ويساعد ذلك على بقاء الزهور نضرة لمدة أطول.