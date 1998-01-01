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بيكهام يدخل بقوة على صفقة مسعود أوزيل

السبت 22 ديسمبر 2018 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيكهام يدخل بقوة على صفقة مسعود أوزيل



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة بيلد سبورت الألمانية أن النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام رئيس ومالك نادي إنتر ميامي الأمريكي يسعى للتعاقد مع مسعود أوزيل نجم آرسنال خلال الفترة القادمة.

وارتبط أوزيل بالرحيل عن صفوف الجانرز بعد خروجه من حسابات المدرب أوناي إيميري الذي يجلسه كثيراً على دكة البدلاء، وهناك العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته مثل بوروسيا دورتموند، إنتر ميلان، وتدعي بعض المصادر إمكانية دخول برشلونة على الصفقة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها ان هناك نادٍ جديد يحاول إقناع أوزيل بالانضمام إلى صفوفه وهو إنتر ميامي الذي سيبدأ مسيرته الاحترافية عام 2020، وقد بدأ بيكهام بالفعل مفاوضاته مع اللاعب لإقناعه بخطوة الانتقال إلى الدوري الأمريكي.

ويسعى بيكهام لبناء فريق من ألمع نجوم العالم بحسب ما تؤكده بعض المصادر الصحفية، فهو يستهدف نجوم الصف الأول الذين تراجع مستواهم أو تقدموا في السن، وسيكون أوزيل خياراً مناسباً وفقاً للفلسفة التي يتبعها أسطورة الكرة الإنجليزية.

وأضاف التقرير أن آرسنال لا يمانع بيع أوزيل إن تلقى النادي عرضاً مناسباً، ومن المتوقع رحيله عن النادي في يناير المقبل والتوجه للدوري الإيطالي، من ثم قد يفكر في عرض بيكهام.

#بيكهام #مسعود أوزيل

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