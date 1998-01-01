مدرب ريال مدريد يدعو إلى التواضع والتركيز في مواجهة العين

وكالات / سما /

أكد سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد الإسباني في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أن تأهل فريق العين الإماراتي إلى نهائي كأس العالم للأندية 2018 يعكس المستوى المتميز للفرق المشاركة في البطولة.

أكد سولاري أن البطولة شهدت مستويات مميزة من الفرق المشاركة ، لكنه شدد على ضرورة تقديم أداء عالٍ جداً خلال المباراة التي سيخوضها فريقه غداً السبت ضد العين الإماراتي في المباراة النهائية على ملعب مدينة زايد الرياضية

وقال المدرب الأرجنتيني : “ريال مدريد يتطلع لتحقيق الفوز غداً في نهائي كأس العالم للأندية ، يجب أن نتحلى بالتواضع والتركيز الشديد والجماعية في الأداء ، وأن تكون هذه وسيلتنا لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالبطولة للعام الثالث على التوالي”.

وتابع بقوله : “نحن متحمسون لخوض نهائي كأس العالم للأندية وسنلعب بطريقتنا المعتادة التي تعتمد على الدفاع الصلب والهجوم السريع والتماسك في وسط الملعب ، مباراتنا ضد العين ستكون صعبة لأن وصوله إلى النهائي ليس من قبيل المصادفة”.

وأرسل سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد رسالة شكر إلى دولة الإمارات على حفاوة استقبال ريال مدريد والتنظيم المتميز للبطولة وقال : “علينا إظهار التواضع الكامل وبذل قصارى جهدنا لتحقيق اللقب ، فريق العين يضم نخبة من اللاعبين المميزين ولذا يجب الحذر”.