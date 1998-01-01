ميسي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي في مباراة برشلونة اليوم

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على موعد مع إنجاز تاريخي واستثنائي في مباراة سيلتا فيجو اليوم السبت التي ستقام على ملعب الكامب نو لحساب الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وتوج ميسي بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الخامسة كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية خلال الموسم الماضي الذي سجل خلاله 34 هدف، وهو يتربع الآن على صدارة هدافي الليجا برصيد 14 هدف.

ويملك ميسي فرصة للوصول إلى الهدف رقم 400 في الدوري الإسباني خلال مباراة سيلتا فيجو، لكنه يحتاج لتسجيل هاتريك كونه يملك الآن 397 هدف، علماً أنه لم يسبق لأي لاعب في التاريخ الوصول لهذا الإنجاز في دوري أوروبي واحد.

وخاض ميسي 432 مباراة في الليجا الإسبانية بقميص برشلونة، وسجل خلالها 379 هدفاً، بمعدل 0.9 هدف في المباراة الواحدة، كما أنه يعد أفضل صانع أهداف في تاريخ البطولة بـ159 تمريرة حاسمة، وبالتالي فقد ساهم بتسجيل 538 هدفاً.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ميسي لم يسجل 14 هدف في أول 16 جولة منذ موسم 2014-2015، ونجح في ذلك الموسم بالوصول إلى 43 هدف في البطولة.