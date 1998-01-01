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رحيل مورينيو ينعش أسهم اليونايتد في البورصة

السبت 22 ديسمبر 2018 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رحيل مورينيو ينعش أسهم اليونايتد في البورصة



وكالات / سما /

ارتفعت أسهم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي المدرجة في بورصة "فرانكفورت"، بعد رحيل المدرب جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق، في إشارة إلى ترحيب المساهمين بهذه الخطوة بعد بداية سيئة للموسم.

وأكدت تقارير صحافية ارتفع السهم بواقع 1.4%, بعدما زادت مكاسبه عقب أنباء إقالة المدرب مورينيو، ولم يبدأ بعد التداول في الولايات المتحدة موقع الإدراج الرئيسي لمانشستر يونايتد.

وتعرض المدرب البرتغالي للإقالة بعد يومين فقط من خسارة "الشياطين الحمر" على يد ليفربول (1-3)، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن مورينيو تولى منصب المدير الفني للفريق الإنجليزي في صيف 2016، ليستمر معه عامين ونصف، حقق خلالها 3 ألقاب.

#مورينيو #مانشستر يونايتد #البورصة

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