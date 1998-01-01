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محمد صلاح يُبدع ويقود ليفربول للفوز على وولفرهامبتون

السبت 22 ديسمبر 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يُبدع ويقود ليفربول للفوز على وولفرهامبتون



وكالات / سما /

نجح نادي ليفربول في تحقيق انتصار مستحق وثمين، على حساب وولفرهامبتون، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب مولينيو، ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفرض أصحاب الأرض ضغطاً عالياً منذ بداية المباراة، في محاولة منه لمباغتة ليفربول وتسجيل هدف مبكر في الدقائق الأولى، ورغم صناعته للعديد من الفرص السانحة للتسجيل، إلا أن الفريق البرتقالي فشل في هز شباك الحارس أليسون بيكر.

وفي الدقيقة 18، نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الأول لصالح ليفربول بطريقة رائعة، وذلك بعدما استغل تمريرة رائعة من فابينيو، ليضع الفرعون المصري الكرة في شباك أصحاب الأرض من لمسة واحدة.

وبهذا الهدف، يكون صلاح قد انفرد بصدارة هدافي البريمرلييج برصيد 11 هدفاً، ناهيك عن أنه سجل على جميع الفرق التي واجهها في الدوري الإنجليزي مع الريدز، باستثناء مانشستر يونايتد الذي واجهه في 3 مباريات سابقة، وسوانزي الذي هبط للدرجة الثانية خلال الموسم المنصرم.

وأثناء صعود فان ديك للمشاركة في إحدى الركنيات التي حصل عليها الريدز، ارتدت الكرة إلى صلاح المتمركز خارج منطقة الجزاء، ليقوم النجم المصري بإرسال عرضية رائعة إلى مربع الست ياردات، قبل أن يتولى الهولندي مهمة وضعها في الشباك.

ولم تشهد الدقائق المتقبية من المباراة أي جديد، اللهم بعض الفرص التي أهدرها محمد صلاح، علاوة على تصرف ساديو ماني أثناء استبداله قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق.

وبهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة ليعزز مركزه الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي مبتعداً عن أقرب الملاحقين بأربع نقاط بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة 25 في المرتبة السابعة.

#محمد صلاح

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