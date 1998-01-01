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صور : العاهل الأردني يتناول "الفلافل" مع أبنائه في مطعم شعبي بعمان

الجمعة 21 ديسمبر 2018 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور : العاهل الأردني يتناول "الفلافل" مع أبنائه في مطعم شعبي بعمان



عمان / وكالات /

فاجأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الجمعة، المواطنين في العاصمة عمان داخل منطقة الدوار الأول -شارع الرينبو خلال زيارته هو وأبناؤه مطعم "القدس" الشعبي.

ورافق الملك عبدالله الثاني ولي عهده ونجله الأكبر الأمير الحسين بن عبدالله وكذلك نجله الأمير هاشم وكريمته الأميرة سلمى.

وتناول الملك والأمراء المأكولات الشعبية مثل "الفلافل" من مطعم القدس في شارع الريبنو، كما زاروا مطعم شاورما، فيما انتهز المواطنون الفرصة والتقطوا الصور التذكارية وسط ترحيب متبادل من العائلة الملكية وحشود من المواطنين في الشارع المذكور.

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