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ممثلة كبيرة توضح حقيقة إهانتها محمد رمضان

الجمعة 21 ديسمبر 2018 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ممثلة كبيرة توضح حقيقة إهانتها محمد رمضان



وكالات / سما /

أوضحت ممثلة مصرية كبيرة، حقيقة إهانتها للممثل المصري محمد رمضان، بعد تصريح أدلت به في أحد البرامج التلفزيونية، وأثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الممثلة، سميرة عبد العزيز، قد صرحت أمس الأربعاء، في برنامج "هذا الصباح"، على فضائية "سي بي سي إكسترا" المصرية، أنها رفضت تجسيد دور والدة محمد رمضان في مسلسل "ابن حلال"، وذلك بسبب أنها "لا تنجب أمثاله"، وفقا موقع محلي مصري.

واتهم بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، الممثلة المصرية، أنها تسخر من محمد رمضان، صاحب أغنية "نمبر وان"، كما اتهمها البعض بالتنمر والعنصرية، وأنها تسخر من بشرته السمراء.

ولكن الممثلة أوضحت حقيقة هذا التصريح، قائلة "إنها رفضت دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه ليس من المعقول أن تكون جسدت في أعمالها أدوار أم للعظماء ثم تؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي".

وأضافت "هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، وأم "كوكب الشرق" أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء".

وقالت بغضب "لقد حرفوا تصريحاتي في مواقع "السوشيال ميديا" بتفاهة، وزعموا أنني أرفض العمل مع محمد رمضان لأنه أسمر البشرة".

وواصلت حديثها "رفضت الدور ليس لأنه محمد رمضان، فهو كفنان على عيني وراسي، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح، وهو حر في اختيار الدراما التي يقدمها للجمهور، أنا رفضت الدور وهذا من حقي".

وأردفت موضحة "عندما قلت في البرنامج أنني لا أنجب هذا، كنت أقصد البلطجي ولا أقصد محمد رمضان".

#محمد رمضان

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