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إنتر ميلان يراقب وضع أوزيل مع آرسنال تمهيدًا للتعاقد معه

الجمعة 21 ديسمبر 2018 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إنتر ميلان يراقب وضع أوزيل مع آرسنال تمهيدًا للتعاقد معه



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “كورييري ديللو سبورت” الإيطالية بأن إدارة نادي إنتر ميلان تفكر جديًا في التعاقد مع الألماني مسعود أوزيل نجم آرسنال الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان مسعود أوزيل ابن 30 عامًا قد انتقل للعب في صفوف آرسنال في صيف عام 2013، قادمًا من فريق ريال مدريد الإسباني بمبلغ 47 مليون يورو.

وخلال الأعوام الماضية، أصبح مسعود أوزيل أحد أبرز نجوم آرسنال بفضل مستواه الجيد، ولكن في الفترة الماضية يعيش الدولي الألماني السابق أسوأ فتراته في مسيرته الاحترافية.

وأصبح مسعود أوزيل حبيس دكة البدلاء في ظل استبعاده من المشاركة في المباريات السابقة للجانرز، حيث لا يرغب أوناي إيمري مدرب آرسنال في مشاركته لأسباب فنية.

وذكرت الصحيفة الإيطالية بأن إنتر ميلان يريد استغلال فرصة توتر علاقة أوزيل بمدربه أوناي إيمري من أجل التعاقد معه في شهر يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة أن مسعود أوزيل بإمكانه مساعدة سباليتي مدرب إنتر الحالي على الفوز في مباريات الدوري الإيطالي، والحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيبدأ مسؤولو نادي إنتر ميلان في التفاوض مع إدارة آرسنال حول التعاقد مع الألماني أوزيل في الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن عقد الألماني مسعود أوزيل ينتهي مع فريقه آرسنال في صيف عام 2021.

#إنتر ميلان #أوزيل #آرسنال

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