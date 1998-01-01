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رسمياً.. جيسون موريلو ينتقل إلى برشلونة قادماً من فالنسيا

الجمعة 21 ديسمبر 2018 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً.. جيسون موريلو ينتقل إلى برشلونة قادماً من فالنسيا



وكالات / سما /

أصبح في حُكم المؤكد، انتقال الكولومبي جيسون موريلو إلى نادي برشلونة الإسباني، قادماً من فريق فالنسيا، وذلك بعدما توصلت الأطراف المعنية لاتفاق نهائي بشأن انضمام المدافع المذكور إلى الكامب نو ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأعلن نادي فالنسيا عبر موقعه الرسمي على شبكة الأنترنيت، عن أن إدارة الخفافيش توصلت لاتفاق مع نادي برشلونة لكرة القدم على انتقال المدافع الكولومبي جيسون موريلو إلى الكامب نو على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2019، مع خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو.

وسيدفع برشلونة 1.2 مليون يورو لفالنسيا من أجل ضم موريلو، مع العلم أن الفريق الكتالوني هو من سيتحمل راتب اللاعب الكولومبي خلال الفترة التي سيحمل فيها القميص المخطط بالأزرق والأحمر.

وكان اللاعب قد تخطي الكشف الطبي مساء اليوم الخميس، ومن المقرر أن يتم تقديمه يوم الـ27 من الشهر الجاري بقميص برشلونة، ليكون المدافع الخامس في صفوف الفريق الكتالوني هذا الموسم، بوجود كل من بيكيه ولينجليت وصامويل أومتيتي وتوماس فيرمايلين.

ويبلغ جيسون موريلو من العمر 26 عاماً، وقد لعب حتى الآن 3 مباريات فقط هذا الموسم مع فالنسيا، أي ما مجموعه 270 دقيقة، هذا بالإضافة إلى أنه يملك جواز سفر إسباني، كما أنه قادر على المشاركة مع الفريق الكتالوني في أدوار خروج المغلوب من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويُعاني برشلونة من أزمة كبيرة في خط الدفاع، بعد إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين، وتأكد غيابه لمدة شهر، علاوة على عدم تحديد موعد عودة الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يقاسي الأمرين مع الإصابة التي تعرض لها على مستوى ركبته.

#جيسون موريلو

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