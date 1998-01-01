  1. الرئيسية
  2. الرياضة

لويس إنريكي: إيسكو أفضل إسباني في العالم

الجمعة 21 ديسمبر 2018 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
لويس إنريكي: إيسكو أفضل إسباني في العالم



وكالات / سما /

خرج لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني للدفاع عن مواطنه إيسكو نجم ريال مدريد الذي يعيش أوقات صعبة جداً في الآونة الأخيرة بسبب خروجه من حسابات المدرب الجديد سانتياجو سولاري.

ولم يشارك إيسكو بشكل أساسي سوى في مباراة واحدة من 12 مباراة خاضها سولاري، وكانت مشاركته الوحيدة أمام مليلية في كأس الملك، الأمر الذي خلق جدلاً واسعاً في الصحف الإسبانية حول موقف المدرب الأرجنتيني من اللاعب.

وأكد إنريكي على أن إيسكو أفضل لاعب إسباني في الوقت الحالي، مشيراً إلى عدم وجود أي مجال للتشكيك بموهبته وقدرته على صناعة الفارق، وهذا يوضح أنه لا يفكر باستبعاده حتى لو لم يشارك أساسياً مع ريال مدريد.

وقال إنريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “إيسكو؟ أنا معجب به، لقد كان على مستوى عالي جداً في كأس العالم، لا يمكن أن يجادل أحد بجودته، إنه أفضل إسباني في العالم، بدلاً من الإدلاء بكلماتي، يمكنكم النظر لأفعالي، لقد استدعيته في 6 مباريات”.

يذكر أن إيسكو ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي لرغبته باللعب بشكل منتظم، وهناك العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته مثل مانشستر سيتي وتشيلسي.

#لويس إنريكي #إيسكو

أخبار ذات صلة

16864669_825412720970729_5265599142090956575_n

لويس إنريكي يعلن رحيله عن برشلونة

لويس إنريكي: لم أصحح أي شيء ولن ألوم حكم المباراة

لويس إنريكي للاعبيه : سنهزم ريال مدريد

ساعات قد تفصل لويس إنريكي عن تدريب تشيلسي!

رسميا.. لويس إنريكي مدربا للماتادور الإسباني

14875382200358

جماهير برشلونة تطلق صافرات الاستهجان ضد لويس إنريكي

الأكثر قراءة اليوم

الاذاعة العبرية تكشف نقلا عن مصادر فلسطينية عن منفذ عملية رام الله .. فمن هو ؟

انتحار فلسطيني 42 عاما تحت عجلات مترو الانفاق في القاهرة

شركة "صودا ستريم" الإسرائيلية تعتزم بناء مصنع في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشرع بإغلاق أنفاق حزب الله دون تفجيرات

إيطاليا تقدّم تبرعًا عاجلًا لـ"أونروا"

وزير الدفاع الأمريكي يستقيل مشيرا لخلافات بالرؤى مع ترامب

الاتحاد الاوروبي يدعم الاونروا بـ 20 مليون يورو و73 لدعم شرق القدس

الأخبار الرئيسية

495399M

غزة: اصابات بالرصاص بينهم صحفي واختناقا بالغاز في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة"

495388M

عائلة الشهيد العباسي تطالب بكشف ملابسات اعدام نجلها بدم بارد

روسيا

روسيا تبدي استعدادها لعقد لقاءات بين حركتي فتح وحماس

يديعوت تكشف: تورط 80 جنديًا بشبكة تجارة وتعاطي مخدرات بغلاف غزة

غزة : استعدادات للمشاركة في جمعة " الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة "