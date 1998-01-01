لويس إنريكي: إيسكو أفضل إسباني في العالم

وكالات / سما /

خرج لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني للدفاع عن مواطنه إيسكو نجم ريال مدريد الذي يعيش أوقات صعبة جداً في الآونة الأخيرة بسبب خروجه من حسابات المدرب الجديد سانتياجو سولاري.

ولم يشارك إيسكو بشكل أساسي سوى في مباراة واحدة من 12 مباراة خاضها سولاري، وكانت مشاركته الوحيدة أمام مليلية في كأس الملك، الأمر الذي خلق جدلاً واسعاً في الصحف الإسبانية حول موقف المدرب الأرجنتيني من اللاعب.

وأكد إنريكي على أن إيسكو أفضل لاعب إسباني في الوقت الحالي، مشيراً إلى عدم وجود أي مجال للتشكيك بموهبته وقدرته على صناعة الفارق، وهذا يوضح أنه لا يفكر باستبعاده حتى لو لم يشارك أساسياً مع ريال مدريد.

وقال إنريكي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “إيسكو؟ أنا معجب به، لقد كان على مستوى عالي جداً في كأس العالم، لا يمكن أن يجادل أحد بجودته، إنه أفضل إسباني في العالم، بدلاً من الإدلاء بكلماتي، يمكنكم النظر لأفعالي، لقد استدعيته في 6 مباريات”.

يذكر أن إيسكو ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي لرغبته باللعب بشكل منتظم، وهناك العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته مثل مانشستر سيتي وتشيلسي.