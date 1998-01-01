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شرط وحيد يدفع ماندزوكيتش إلى تجديد عقده مع يوفنتوس

الجمعة 21 ديسمبر 2018 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرط وحيد يدفع ماندزوكيتش إلى تجديد عقده مع يوفنتوس



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية بأن إدارة نادي يوفنتوس تسعى حاليًا لتجديد عقد نجمها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش خلال الفترة المقبلة.

وكان ماريو ماندزوكيتش صاحب 32 عامًا قد انتقل للعب في صفوف يوفنتوس في صيف عام 2015، قادمًا من فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بمبلغ 21 مليون يورو.

ومنذ انضمامه للفريق الإيطالي يوفنتوس، وأصبح الكرواتي المميز أحد أهم لاعبي السيدة العجوز بفضل مستواه الثابت، وقتاله المستمر على أرضية الملعب، بجانب قدرته التهديفية العالية بالرغم من كبر سنه.

ويتألق حاليًا ماريو ماندزوكيتش مع فريقه يوفنتوس، بتسجيله حتى الآن 8 أهداف، وصناعة ثلاثة آخرين خلال 18 شارك فيهم مع السيدة العجوز.

وأشارت صحيفة “توتوسبورت” بأن إدارة نادي يوفنتوس ترغب بشدة في تجديد تعاقدها مع النجم الكرواتي ماندزوكيتش الذي سينتهي في صيف عام 2020.

وأكملت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس قد اجتمعت بالفعل مع ماريو ماندزوكيتش للحديث عن تجديد عقده.

وأوضحت “توتوسبورت” بأن الشرط الوحيد الذي سيدفع ماريو ماندزوكيتش إلى تجديد عقده هو مدة العقد التي ستعرضه الإدارة على اللاعب الكرواتي.

#ماندزوكيتش #يوفنتوس

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