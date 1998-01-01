هل سيتعاقد ريال مدريد مع مورينيو مجدداً ؟

وكالات / سما /

نشرت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً صباح اليوم الجمعة يؤكد عدم تفكير ريال مدريد بالتعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ارتبط بالعودة إلى ملعب سانتياجو برنابيو منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل بضعة أيام.

وأصدر نادي الشياطين الحمر قرار إقالة مورينيو يوم الثلاثاء الماضي بسبب سوء النتائج وتدهور علاقته مع اللاعبين، مما جعل الصحافة تربطه بالعديد من الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد، إنتر ميلان وبايرن ميونخ.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن علاقة مورينيو مع فلورنتينو بيريز ما زالت قوية وهم يتبادلان الرسائل بين الحين والآخر، وقد تم مواساته بعد إقالته من مانشستر يونايتد، لكن هذا لا يعني عودته للنادي أبداً.

وأضاف التقرير أن إدارة ريال مدريد لا تفكر بالتعاقد مع مورينيو سواء على المدى القصير أو حتى المدى الطويل، وتعتبر أن تجربته في النادي قد انتهت برحيله عام 2013.

ولم تنسى إدارة النادي الخلافات التي خلقها مورينيو في غرفة خلع الملابس عندما كان مدرباً للفريق، كما لا يمكن محو تجاربه الصعبة في تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وأشارت ماركا إلى أن هذا لا يعني عدم تفكير ريال مدريد بالمدربين المتاحين بالسوق والتعاقد مع مدرب جديد في حالة فشل سانتياجو سولاري، لكن مورينيو ليس واحداً من الخيارات المطروحة، ويفضل بيريز الحفاظ على صداقته معه بدلاً من إطلاق مشروع مهني جديد تحت إشراف السبيشل ون.