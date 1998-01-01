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إزالة الأنقاض من شوارع مخيم اليرموك الرئيسية

الجمعة 21 ديسمبر 2018 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إزالة الأنقاض من شوارع مخيم اليرموك الرئيسية



رام الله / سما /

ذكرت اللجنة العليا المشرفة على موضوع مخيم اليرموك في دمشق، أن الخطوات الأولى الرئيسية بشأن إزالة الأنقاض والركام من الشوارع الرئيسية والساحات من المخيم قد تم إنجازها بنسبة جيدة.

وقال مصدر في اللجنة إنه بعد عدة سنوات من محنة "اليرموك" والكارثة الكبرى التي حلت به، وبعد نيل الموافقات من الجهات السورية المختصة، تم إنجاز أعمال إزالة الركام والردم من شوارع المخيم الرئيسية وعدد من الشوارع الفرعية العريضة وخاصة التي تفضي إلى عموم أحياء المخيم طولا وعرضا.

وأضاف أن توقف العمل واستكمال إزالة الأنقاض في المخيم والانتقال إلى مراحل جديدة تمهيدا لعودة مواطنيه، جاء بناء على طلب من الجهات السورية المختصة، بعد أن تم إحالة تبعية المخيم لمحافظة دمشق وإنهاء دور اللجنة المحلية، التي كانت تشرف على المخيم منذ قيام بلدية اليرموك أوائل الستينات.

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