محرر سابق في "شبيجل" يفقد أربعا من جوائزه الصحفية بسبب التزوير

برلين/ وكالات /



اعاد محرر سابق بمجلة "شبيجل" الإخبارية الألمانية أربع جوائز من جوائزه الصحفية العديدة ،بعد اتهامه بارتكاب عدد من عمليات التزوير الصحفي.

وقال الصحفي كورت شنيبين العضو بمنتدى الصحفيين الألمان، اليوم الخميس، لوكالة الأبناء الألمانية (د. ب. أ) إنه تخلى عن جائزة الصحافة الألمانية التي حصل عليها أربع مرات.



واتصل المحرر السابق في "شبيجل" بالمنتدى عبر رسالة قصيرة على الهاتف، واعتذر عن ما بدر منه. بهذا استبق الصحفي سحب الجائزة منه والتي كان قد حصل عليها أعوام 2013 ، و2015 ، و2016 ، و .2018 وأعلن المنتدى، الذي يقوم على منح الجائزة منذ 2009 "،عن صدمته وغضبه" من "الطاقة الإجرامية" التي يتم بها خداع المنظمين للجائزة ولجان التحكيم من قبل الصحفيين أنفسهم.



وتمنح الجائزة في ثمانية معايير وتهدف إلى مكافأة الصحفيين المتميزين وإثارة النقاش حولهم. وتضم لجنة التحكيم بالتساوي صحفيين متوجين بالجوائز وناشرين مشاهير، بالإضافة إلى كتاب معروفين.



كانت مجلة "دير شبيجل" الإخبارية نشرت يوم أمس الأربعاء تقريرا عن حالة الخداع الصحفي الكبير داخل أروقتها، قائلة على موقعها الإلكتروني إن الصحفي كورت شنيبين "زور بقدر كبير تقاريره الصحفية واخترع أشخاصا لحبكها".



وأعلنت هيئة التحرير الجديدة برئاسة شتيفن كلوزمان: "هذه ربما تكون أكبر أزمة تتعلق بالنشر تواجهها "شبيجل".



