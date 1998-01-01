البنك الوطني وصندوق "سند" يوقعان اتفاقية شراكة بقيمة 5 مليون دولار

رام الله /سما/



وقع البنك الوطني وصندوق سند العالمي اتفاقية شراكة لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع متناهية الصغر في فلسطين.



وبموجب الاتفاقية سيستثمر صندوق سند من خلال البنك الوطني بمنحه قرضا مصرفيا بقيمة 5 مليون دولار لزيادة محفظة التمويل لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتركيز على دعم الأسر ذات الدخل المنخفض لتحسين مستوى المعيشة للمستفيدين.



وتعليقا على إبرام الاتفاقية، أعرب طلال ناصر الدين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني عن سعادته كون هذه الاتفاقية هي الاستثمار الثاني لمؤسسات مالية دولية تستهدف فلسطين وتتم من خلال البنك الوطني هذا العام؛ مشيرا إلى أن البنك قام بتوقيع اتفاقية مماثلة مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الشهر الماضي لزيادة التمويل لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية بقيمة 6 مليون دولار، والان استطاع البنك جذب استثمار جديد إلى فلسطين بقيمة 5 مليون دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالتعاون مع صندوق سند.



وأشار ناصر الدين إلى أن هذه الاتفاقيات تدعم توجهات البنك لزيادة الإقراض لهذا القطاع الهام الذي يشكل العامود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتحسين مستوى الدخل للأسر ذات الدخل المنخفض بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في سوق العمل وتعزيز الشمول المالي في فلسطين، مضيفا أن البنك بصدد إطلاق مجموعة من المنتجات التي تدعم هذا القطاع دعما للشباب الفلسطيني.



ومن ناحيتها، قالت رئيسة مجلس إدارة صندوق سند الدكتورة دانييلا بيكمان إنه ونظرا للمبادرات الحالية التي يقوم بها البنك الوطني، فان سند على ثقة تامة من انه سيكون شريكا فعالا في رفع المستويين الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع الأهلي خاصة للشباب والنساء.ويعتبر استثمار سند من خلال البنك الوطني هو الأول للصندوق في الجهاز المصرفي الفلسطيني، حيث يتخصص الصندوق بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عبر شركاء محليين مؤهلين لهذا الغرض. ويسعى الصندوق من خلال استثماراته إلى استهداف الأسر ذات الدخل المنخفض والمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل للشباب. كما يقدم الصندوق لشركائه دعما فنيا في مختلف المجالات لمساندة استثماراته في البلدان التي يستهدفها.

