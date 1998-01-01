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بورصة فلسطين: اغلاق التداول اليوم الخميس بارتفاع

الخميس 20 ديسمبر 2018 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بورصة فلسطين: اغلاق التداول اليوم الخميس بارتفاع



رام الله /سما/

بلغ مؤشر القدس في نهاية جلسة بورصة فلسطين ليوم الخميس 20/12، (524.80) مرتفعاً (0.09) نقطة (0.02%) عن إغلاق الجلسة السابقة.

وتم تداول (113,893) سهما بقيمة إجمالية بلغت (263,016.43) دولارا أمريكيا، نفذت من خلال (61) عقدا.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها (15) شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت (4) شركات ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و(3) شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي WASSEL بنسبة (4.55%), NIC بنسبة (4.17%), QUDS بنسبة (2.27%), PID بنسبة (0.72%).

أما الشركات الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي PIBC بنسبة (1.54-%), PADICO بنسبة (0.79-%), JPH بنسبة (0.66-%).

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