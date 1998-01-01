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المشروبات الساخنة مع التدخين أو الكحول تؤدي لسرطان المريء

الخميس 20 ديسمبر 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
المشروبات الساخنة مع التدخين أو الكحول تؤدي لسرطان المريء



وكالات -

وجد باحثون من جامعة أكسفورد في بحث أجروه على 4000 متطوع ببعثة لهم في الصين، أن شرب المشروبات الساخنة، مع التدخين أو المشروبات الكحولية ممكن أن يزيد من احتمال حدوث سرطان المريء.

وأرجع الباحثون سبب ذلك إلى أن التدخين أو استهلاك المشروبات الكحولية، مع عادة شرب المشروبات الساخنة التي تؤدي إلى تقرحات في الفم والمريء، إذا كانت درجة حرارة المشروب تعادل الـ70 درجة مئوية. بينما التدخين أو استهلاك المشروبات الكحولية، هي مواد تستطيع تغيير الجينات الوراثية داخل الأنسجة، وإذا ترافقت مع التقرّحات في الفم أو المريء، تعتبر مواد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

ونسبة حدوث سرطان المريء في الدول الآسيوية أعلى منه في الدول الأوروبية، إذ تشرب المشروبات الساخنة بدرجة حرارة عالية جدا في آسيا، مقارنة بالدول الأوروبية التي تشربها بدرجة حرارة تقارب الـ50 درجة مئوية.

ويذكر أن البحث أجري على متطوعين رجال، من سن 19 عامًا حتى سن الـ75. إضافة إلى أن علامات الإصابة بسرطان المريء تظهر بصعوبة في البلع، والسعال أو البحة، وفقدان الوزن السريع دون حمية غذائية. وعادة لا تظهر هذه الأعراض في المراحل المبكرة من المرض.

وأضاف الباحثون أن هناك عوامل أخرى ممكن أن تزيد من حدوث سرطان المريء، إلى جانب التقرحات فيه، وهي استهلاك المواد المعدّلة أو المدخّنة، كاللحم المقدد، أو المواد المقلية التي تعتبر أيضًا إحدى مسببات السرطان في العالم.

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