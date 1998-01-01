لإطلالة مميزة في حفلات الزفاف في الشتاء.. اتبعي تلك النصائح

وكالات / سما /

قدمت ميمي رعد خبيرة الأزياء والموضة بعض النصائح من أجل تنسيق الملابس وخاصة إذا كان الحضور لحفل زفاف في فصل الشتاء، من خلال ظهورها ضيفة ببرنامج صباح الخير يا عرب المذاع على MBC1.

وأكدت من خلاله على أهمية اختيار الملابس والتأنق تبعًا لحالة الطقس، وعدم تجنبه خوفًا من انخفاض الأناقة، وذكرت هناك البعض الذي يريد أن يتأنق بفساتين مكشوفة دون مراعاة البرودة وهذا يؤثر على إطلالتهم في النهاية عندما يظهر عليهن الشعور بالبرد، وأعطت مثالا على ذلك الفنانات على الريد كاربت.

كما حذرت ميمي رعد الكثيرات من حضور حفلات الزفاف باللون الأبيض سواء فساتين أو جمبسوت أو جيب من أجل إطلالة مميزة في الشتاء.