هل وقعت أنجلينا جولي في حب ابن شقيق الأميرة ديانا؟

وكالات / سما /

بعد أيام قليلة من توصل الممثلة الأميركية أنجلينا جولي لاتفاق نهائي مع طليقها براد بيت بشأن حضانة أولادهما الستة، يبدو أنها تعيش قصة حب جديدة مع ابن شقيق الأميرة ديانا.

ووفق موقع Bollywoodlife فإن نجمة هوليوود أنجلينا جولي مغرمة بلويس سبنسر، ابن شقيق الأميرة ديانا، ومن المتوقع أن تظهر علاقتها به إلى العلن قريباً.

وأضاف الموقع أنه على الرغم من المصادر التي أكدت هذا الأمر فإن هناك مصادر أخرى نفته.

وقالت إن جولي تركز على أطفالها، وإنها لا تفكر في مواعدة أحد، أو الزواج من أحد، وهو ما أكدته أنجلينا في كثير من المواقف.

وتبلغ أنجلينا من العمر 43 عاماً، بينما يبلغ عمر لويس 24 عاماً، أي أن هناك فارقاً يبلغ 19 عاماً بينهما.