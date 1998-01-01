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دبي تصادر أكثر من 1000 جواز سفر مزور في مطاراتها

الخميس 20 ديسمبر 2018 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دبي تصادر أكثر من 1000 جواز سفر مزور في مطاراتها



وكالات / سما /

تمكنت أنظمة الفحص الرقمي الصارمة في مطارات دبي من اكتشاف مئات جوازات السفر المزورة، مفشلة محاولات المجرمين وغير المرغوب بهم في دخول البلاد.

وتحدثت سلطات الإمارة عن رصد قرابة 1043 جواز سفر مزورا في مطارات دبي الدولية، خلال عام 2018، وعن الجهود الحثيثة التي يقوم بها موظفو المطار لفحص وتدقيق جميع جوازات الركاب الداخلين إلى الدولة.

وأشارت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، إلى دور التقنيات المتطورة وقاعدة البيانات الرقمية في رصد أكثر وثائق السفر حرفية في التزوير.

وعلاوة على ما سبق، أكدت الإدارة أنها تستقبل عدة جوازات سفر مزورة في كل يوم جديد، تعود لجنسيات مختلفة، ولكن معظمها سهل الرصد والاكتشاف.

كما أن طرق وأنواع تزييف الوثائق تتفاوت من حالة لأخرى، فبعض المخالفين يقوم بتغيير البيانات الرئيسة في جواز سفر أو تغيير الصورة الشخصية فيه، والبعض الآخر ينتحل شخصية صاحب الجواز الأصلي أثناء وصوله المطار.

#دبي #المطارات #جواز سفر

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