جهاز يثبت في المعدة لخداع الدماغ والقضاء على السمنة!

وكالات / سما /

ابتكر علماء جامعة "Wisconsin-Madison" جهازا طوله 1 سم، يمكن تثبيته في المعدة لإخبار الدماغ بأنها ممتلئة، وذلك عبر تيارات بسيطة من الكهرباء.

وينشط الجهاز عندما تبدأ المعدة بتحريك الطعام طبيعيا أثناء عملية الهضم، ما يؤدي إلى توليد نبضات كهربائية يتم توصيلها إلى العصب المبهم (الحائر)، الذي يربط القناة الهضمية بالدماغ، كي يفهم أن المعدة ممتلئة بعد عدة جرعات من الطعام.

وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الفئران، أن الجهاز قلص استهلاكها الغذائي بمقدار الثلث، وتسبب في فقدانها 38% من وزن الجسم بعد 15 يوما فقط.

وعلى عكس حزام المعدة، يمكن إزالة الجهاز بسهولة، بحيث تعود الفئران إلى عاداتها السابقة في الأكل مباشرة. ونُشرت النتائج في مجلة "Nature Communications" العلمية.

وقال العلماء إن النبضات ترتبط بحركة المعدة، ما يعزز الاستجابة الطبيعية للمساعدة في التحكم بكمية الطعام المتناولة.

والتقط الجهاز حركة التموجات في معدة الفئران، من خلال جهاز كهربائي، لقياس تحفيز العصب المبهم عن طريق الأقطاب الكهربائية.

وأظهر الجهاز الجديد تقدما واضحا من ناحية المخاوف المتعلقة بالسلامة، وظل في وضع ثابت طوال فترة الدراسة.