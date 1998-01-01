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4 أهداف في قائمة الأفضل بدوري أبطال أوروبا

الخميس 20 ديسمبر 2018 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أهداف في قائمة الأفضل بدوري أبطال أوروبا



وكالات / سما /

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا", قائمة تضم 4 أهداف لاختيار أحدها للفوز بجائزة الأفضل خلال مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت حضورا سلبيا لفريق توتنهام الإنجليزي، الذي استقبل 3 منها.

وجاء هدف الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الإيطالي أمام توتنهام بالجولة الأولى على رأس الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة، في المباراة التي انتهت بفوز "النيراتزوري" (2-1).

وينافس الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة الإسباني، على الجائزة بهدفه في شباك توتنهام أيضا بالجولة الثانية، في مباراة انتهت بفوز الفريق "الكتالوني" (4-2).

فيما جاء الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة ضمن المرشحين للفوز بالجائزة هو الآخر، وذلك عن هدفه في شباك نفس الفريق بالجولة السادسة، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

كما دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي سباق الحصول على الجائزة، بالهدف الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة، في مباراة انتهت بفوز الأخير (1-2).

#دوري أبطال أوروبا #هدف

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