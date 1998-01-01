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ريال مدريد ينتقل لمواجهة العين في نهائي كأس العالم للأندية

الخميس 20 ديسمبر 2018 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد ينتقل لمواجهة العين في نهائي كأس العالم للأندية



وكالات / سما /

وضعت ثلاثية النجم الويلزي جاريث بيل فريقه ريال مدريد فيل نهائي بطولة كأس العالم للأندية ، والتي قادت “الميرنجي” للفوز على كاشيما الياباني بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن ثاني مباريات الدور نصف النهائي.

 

وافتتح جاريث بيل التسجيل في المباراة التي جمعت ريال مدريد وكاشيما على أرضية ملعب مدينة زايد الرياضية بعد مرور 44 دقيقة ، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 53 و55 على التوالي.

وتمكن المنافس كاشيما من تقليص الفارق بإحراز الهدف الوحيد في شباك ريال مدريد عن طريق شوما دوي في الدقيقة 78.

وينتقل ريال مدريد لملاقاة العين الإماراتي في المباراة النهائية التي تجمعهما في الثاني والعشرين من الشهر الحالي – السبت القادم – ، ويلتقي كاشيما مع ريفير بلايت في نفس اليوم ضمن مواجهة تحديد المركز الثالث.

#ريال مدريد #كأس العالم للأندية

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