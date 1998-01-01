مورينيو يكسر حاجز الصمت لأول مرة بعد رحيله عن اليونايتد

وكالات / سما /

كسر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حاجز الصمت, بعد يوم واحد على رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتعرض مورينيو للإقالة من منصبه، بعد يومين على خسارة "الشياطين الحمر" على يد ليفربول (1-3)، في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب البرتغالي في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية: "لماذا أشارككم أنتم والجماهير حقيقة مشاعري؟, الأمر انتهى".

وأضاف: "أريد إنهاء هذه الحقبة وأود القول بأن الأمر انتهى، وآمل في أن تحترم وسائل الإعلام طريقتي في التعامل مع هذه النوعية من المواقف لحين عودتي لكرة القدم".

واختتم: "لدي الحق في الاستمتاع بحياتي، والذهاب للتسوق والسير في الشوارع، وهذا ما أريد فعله في الوقت الراهن".