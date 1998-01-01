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المدير الرياضي لـ سان جيرمان يهاجم برشلونة بسبب رابيو

الخميس 20 ديسمبر 2018 10:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدير الرياضي لـ سان جيرمان يهاجم برشلونة بسبب رابيو



وكالات / سما /

شنَّ أنتيرو هنريكي المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمانالفرنسي هجومًا كبيرًا على إدارة نادي برشلونة الإسباني، مشيرًا إلى أن البلاوجرانا لم يحترم القوانين عندما تفاوض مع أدريان رابيو.

وارتبط اسم أدريان رابيو بالانتقال للعب في صفوف برشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بشكل مجاني بعد انتهاء عقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان.

وكان اللاعب قد أكد منذ أيام قليلة بأنه لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، وسيرحل بنهاية الموسم الحالي، ليفتح المجال للبرسا كي يتعاقد معه.

وتحدث أنتيرو هنريكي حسب صحيفة “آس” الإسبانية، وكشف العديد من الأمور التي تبين عدم احترام البرسا للقوانين قائلاً “نحن دائمًا نتفاجئ من الأندية التي لا تحترم القوانين”.

وأضاف “أنا حقًا متفاجئ، والدة أدريان رابيو قالت بأننا تلقينا عرضًا من برشلونة لضم اللاعب في الصيف، نعم هذا حدث، ولكننا تلقينا هذا العرض في 29 من شهر أغسطس الساعة الثامنة مساءً، قبل غلق باب سوق الانتقالات، وهذا يعني بأن البرسا كان قد اتفق مع اللاعب على كل شيء بدون العودة إلينا”.

وتابع “عرض برشلونة كان سخيفًا، والنادي كان مندهشًا من المبلغ الذي عرضه البرسا، كان عرضًا سخيفًا لا يليق بلاعب رفيع المستوى كـ أدريان رابيو، لذلك لا يمكنك أن تتوصل لاتفاق على بيع لاعب بهذا الحجم في أقل من 24 ساعة، وهذا يدل أيضًا بأن إدارة برشلونة قد اتفقت مع رابيو على كل شيء”.

وأكمل “رحيل رابيو في شهر يناير؟ أدريان قال لي بأنه لا يرغب في الاستمرار مع باريس سان جيرمان، وهذا كل شيء”.

#باريس سان جيرمان #برشلونة #رابيو

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