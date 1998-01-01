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هازارد يقود تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

الخميس 20 ديسمبر 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هازارد يقود تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية



وكالات / سما /

نجح إدين هازارد نجم فريق نادي تشيلسي في خطف بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية إثر تسجيل هدف الانتصار ضد بورنموث في لقاء الليلة.

وحل فريق المدرب الكفء إيدي هاو ضيفًا ثقيلًا على ملعب ستامفورد بريدج في لندن لمواجهة البلوز لحساب ربع نهائي كأس كاراباو، وتمكنوا من إبقاء النتيجة متعادلة بدون أهداف حتى الدقيقة 84 من عمر المباراة، ولكن النجم البلجيكي المميز استطاع تسديد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بلاعبي بورنموث وتهادت إلى الشباك معلنة تقدم فريق غرب لندن في النتيجة.

وفشل الفريق الزائر في تقديم ردة فعل خلال ما تبقى من الدقائق، مع احتساب حكم المباراة لأربع دقائق كوقت بديل من عمر الشوط الثاني.

وبذلك، يلحق تشيلسي بركب المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من المسابقة المحلية وهم: توتنهام الذي تفوق على أرسنال في ديربي شمال لندن بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وكذلك بيرتن ألبيون ومانشستر سيتي الذي أطاح بليستر سيتي بصعوبة من خلال ركلات الترجيح.

#هازارد #كأس الرابطة الإنجليزية

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