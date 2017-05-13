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أساطير كرة القدم البرازيلية يزورون إسرائيل

الخميس 20 ديسمبر 2018 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أساطير كرة القدم البرازيلية يزورون إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن زيارة مرتقبة لأبرز أساطير كرة القدم البرازيلية إلى تل أبيب.

وبحسب ما نقل موقع "المصدر" عن صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن أساطير البرازيل سيلعبون ضد اللاعبين الإسرائيليين القدامى، من بينهم لاعبون عرب، هم زاهي أرملي، ووليد بدير، وعباس صوان.

وعن الجانب البرازيلي، سيشارك كل من رونالدينو، وريفالدو، وروبرتو كارلوس، وبيبيتو، ودينيلسون، وإيميرسون، وآخرون.

وسيكون النجم رونالدو هو مدرب البرازيل في تلك المباراة.

اللافت أن المباراة ستكون تحت شعار "الوحدة والسلام"، في الوقت الذي تُتهم فيه إسرائيل بممارسة انتهاكات متواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

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