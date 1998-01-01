رسمياً .. مانشستر يونايتد يتعاقد مع سولسكيار لخلافة مورينيو

وكالات / سما /

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت تعاقده مع اللاعب السابق والمدرب الحالي أولي جونار سولسكيار لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي 20182019 خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل يوم أمس من منصبه.

سولسكيار لاعب مانشستر يونايتد سابقاً في الفترة ما بين 1996 وحتى عام 2007 واستطاع خلالها مساعدة الفريق على تحقيق عدة ألقاب أهمها دوري أبطال أوروبا 981999 حينما شارك كبديل وسجل أحد هدفي الفوز، علماً أنه سجل 126 هدفاً في 366 مباراة خاضها مع الفريق في مختلف البطولات.

ولا يعد سولسكيار ذا باع طويل في عالم التدريب بل خاض بعض التجارب الخجولة أهمها مع كارديف سيتي عام 2014 ، حيث تولى تدريب الفريق الويلزي مطلع العام قبيل أن يقال من منصبه في سبتمبر بسبب تردي نتائج الفريق، كما تولى تدريب مولدي النرويجي منذ عام 2015 وحتى يومنا الحالي.

ويأتي قرار تعيين سولسكيار مدرباً للفريق الأولى في مانشستر يونايتد بعد تردي النتائج في عهد جوزيه مورينيو والتي كان آخرها الهزيمة امام الغريم التقليدي ليفربول بنتيجة 1-3 والتي جعلت الشياطين الحمر على بعد 19 نقطة كاملة من متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد مانشستر يونايتد في بيانه الرسمي بأن التعاقد مع سولسكاير سيكون بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي فقط، وهو ما يعني بأن استمرار المدرب في منصبه خلال المواسم المقبلة سيعتمد على النتائج التي سيحققها في الأشهر الست المقبلة.

وسيعمل سولسكاير جنباً إلى جنب مع كادره الفني المساعد مايكل كاريك وكايرين ماكينا حسبما أعلن النادي في بيانه.