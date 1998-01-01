أكثر 10 ساعات فخامة في عام 2018

وكالات / سما /

لطالما اعتبرت الساعة أحد أهم أنواع الإكسسوارات والمقتنيات سواء للرجل أو للمرأة؛ حيث تبرز أناقة وذوق واهتمام مقتنيها بالتفاصيل الجميلة والمعبرة، ولا يمكن أن تكتمل أناقة وفخامة الشخص بدونها.

وعاماً تلو الآخر تعرض الشركات والعلامات التجارية أحدث الموديلات التي تنتجها؛ لإرضاء الرجال في أناقة لافتة وطموح مميز، وقد شهد عام 2018 إطلاق هذه الشركات للعديد من التصاميم الجديدة والفريدة من نوعها التي اخترنا منها 10 من أفضل الماركات الفاخرة التي لاقت استحساناً لعام 2018.

Hublot Big Bang Meca-10 P2P

وهي من إنتاج شركة هابلوت وتصل قيمتها إلى 25 ألف دولار، وتتضمن تلك الساعات التي يتوقع تصنيع 210 نماذج فقط منها نقشاً فريداً مستمداً من رقم تعريف الهوية.

Bulgari Octo Finissimo Tourbillon Automatic

نجحت هذه الساعات في كسر 3 أرقام قياسية بتصميم توربيون الأوتوماتيكي الأنحف والأطول، وسيصل سعر تلك الساعة التي يتوقع تصنيع 50 نموذجاً فقط منها إلى 118 ألف دولار.

Patek Philippe 5270P Perpetual Calendar Chronograph

تميز هذه الساعة بأنها مصنوعة من البلاتين إضافة إلى لونها الوردي الذي يشبه لون سمك السلمون، كما يمكن للساعة أن تظهر مراحل القمر بطريقة جميلة فضلاً عن مقاومتها للمياه.

Omega Seamaster Diver 300M

وهي الساعة التي ارتداها جيمس بوند في جميع أفلامه، وقد عُرضت للمرة الأولى في العام 1993، وهي تتميز بحركة الكرونوميتر الجديدة المضادة للمغناطيس وصمام خروج الهليوم المحدث، والذي يحمي الساعة من التلف عند خروج مرتديها من أعماق المحيط.

A. Lange & Söhne Triple Split

تملك هذه الساعة مجموعتين من العقارب لعد الثواني، كما تملك عقارب إضافية للدقائق والساعات، مما يسمح للأشخاص بقياس ومقارنة فترات الوقت لمدة تصل إلى 12 ساعة، لتكون الساعة الوحيدة التي تملك هذه الخاصية.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon Chronograph

وهي من إنتاج شركة “أوديمارز بيغويت” ويحوي تصميمها إضافات وميزات يسعى إليها الكثير من محبي الساعات، مثل “توربيليون كرونوغراف” المتوفرة بلون الذهب الزهري والحديد.

Nomos Zurich 806

وهي ساعة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتميز بمنفذ مسطح أبيض مطلي بالفضة وحزام جلدي “غير قابلة للتدمير تقريباً”.

Rolex GMT-Master II

تتميز هذه الساعة بالمزج بين اللونين الأزرق والأسود، فضلاً عن تصميمها الأحدث الملقب بـ”بيبسي”، بسبب ألوان درع الساعة الأزرق والأحمر الذي يشبه علبة الشراب الغازي الشهير.

Vacheron Constantin Overseas Dual Time

وتتميز هذه الساعة بقدرتها على ضبط الاختلاف الزمني في بلدين مختلفين، كما تتضمن أيضاً 37 جوهرة وعلبة مصنوعة من الذهب الوردي من عيار 18 أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

IWC Big Pilot’s Watch Annual Calendar Edition 150 Years

وتتميز هذه الساعة التي صنعت منها 150 نسخة فقط، بقدرتها على عرض التاريخ كاملاً بطريقة واضحة لمن يرتديها.