حلا الترك تتلقى قبلة خاصة على المسرح

وكالات / سما /

تألقت الفنانة البحرينية حلا الترك في حفل غنائي احيته بمناسبة اليوم الوطني للبحرين، حيث اشعلت الأجواء بباقة من أجمل أغانيها الحماسية.

حلا شاركت محبيها بمقاطع فيديو نشرته جولولي من الحفل، كان أبرزها، مقطع ظهر فيه أحد الأطفال من الحضور، يقدم لها هدية، وهو ما تلقته الفنانة بسعادة كبيرة، حتى أنها قبلته على المسرح وسط تصفيق حاد من الحضور.



في نفس السياق، طرحت حلا الترك كليب جديد لأغنية وطنية بمناسبة العيد الوطني المجيد 47، والأغنية بعنوان «نهواك يا البحرين»، وهي من كلمات الشاعر يونس سلمان، وألحان وتوزيع أحمد أسدي وكورال شباب وبنات وأطفال مجموعة البحرين وإيقاعات سمير القطان، والكليب من إخراج إيناس يعقوب.



الترك سبق وقدمت أغنية وطنية خلال عام 2017 بعنوان «أعشق ديرتي»، وهي من كلمات الشاعر يونس سلمان وإخراج إيناس يعقوب، بينما كانت «ممنوع اللمس» آخر ما طرحته حلا، وهي من كلمات حمد الغرباوي وألحان ميثم علاء الدين وتوزيع Motiff وتمّ تصويرها في هوليوود، وإنتاج شركة «بلاتينيوم ريكوردز»، وهو العمل الذي دفع بالفنانة الشابة نحو العالمية، حيث تطل بالأغنية في المسلسل الأمريكي الشهير Baby Doll Records.