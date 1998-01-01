  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

فرقة "بينك فلويد" تتراجع عن إلغاء جولتها في إسرائيل

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فرقة "بينك فلويد" تتراجع عن إلغاء جولتها في إسرائيل



وكالات / سما /

أعلنت فرقة “بينك فلويد” الموسيقية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمضي قدما في تقديم عروضها المقررة، الشهر المقبل، في إسرائيل، متراجعة عن قرار صدر مؤخرا بإلغائها بعد ضغوط من الشريك المؤسس لفرقة الروك الأسطورية روجر ووترز.

وستقدم الفرقة البريطانية عروضها في تل أبيب وحيفا وبئر السبع في 4 و 5 و 6 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويدعو روجرز، الذي قدم أغانيه مع بينك فلويد بين عامي 1965 و 1985، بشكل روتيني لمقاطعة إسرائيل أثناء عروضه ورحب بإلغاء جولة الفرقة.

ومع ذلك أصدرت الفرقة، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه: “كان قرارنا لقبول دعوات العرض في إسرائيل غير سياسي تماما ولا نؤيد ولا ننتقد وجهات النظر السياسية لأي شخص في هذا الوضع”.

#إسرائيل #بينك فلويد

أخبار ذات صلة

مغني "بينك فلويد" يدعو الموسيقيين إلى مقاطعة إسرائيل

التليفزيون الإسرائيلي يبرز انتقادات واكد والعدل لـ "الزعيم" في "فرقة ناجي عطالله"

التليفزيون الإسرائيلي يبرز انتقادات واكد والعدل لـ "الزعيم" في "فرقة ناجي عطالله"

القنوات الفضائية تخفي كلمة "جيش" من حلقة أمس بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله"

القنوات الفضائية تخفي كلمة "جيش" من حلقة أمس بمسلسل "فرقة ناجي عطا الله"

شاهد الفيديو: فرقة الكوفية الفلسطينية تبهر لجنة تحكيم "Arabs Got Talent"

قناة "ام بي سي" تحذف مقطع من مسلسل فرقة ناجي عطا الله يشيد بحزب الله

قناة "ام بي سي" تحذف مقطع من مسلسل فرقة ناجي عطا الله يشيد بحزب الله

طمرة: إلغاء عرض "وطن ع وتر" بعد تهديدات بانه مسئ للاسلام

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يكشف : ننسق مع السعودية لشن عملية عسكرية في سيناء

3 أيام عطل رسمية .. قرارات مجلس الوزراء

شاهد .. صور جديدة لفريق قتل خاشقجي

موقع عبري: السلطة اعتقلت نشطاء من حماس خططوا لتنفيذ عمليات وإشعال الضفة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من داخل نفق جديد على الحدود اللبنانية

الرئيس عباس يجتمع بالعاهل الاردني في عمان وهذا ما تم بحثه ..

صحيفة: المسؤولون عن مقتل خاشقجي قادوا مشروع التقارب بين إسرائيل والسعودية

الأخبار الرئيسية

لهذا السبب .. غرينبلات يهاجم حركة فتح

الكشف عن تفاصيل المشادة الكلامية "العنيفة" بين عريقات و كوشنير

تخصيص 10 ملايين "شاقل" للموساد لتنفيذ مهام خارجية محددة!

استطلاع: ازدياد شعبية حماس مقابل تراجع فتح وهنية يتفوق على الرئيس عباس في الانتخابات

ميلادينوف

ملادينوف امام مجلس الامن: خطر هدم منازل الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي يزداد