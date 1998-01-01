فرقة "بينك فلويد" تتراجع عن إلغاء جولتها في إسرائيل

وكالات / سما /

أعلنت فرقة “بينك فلويد” الموسيقية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستمضي قدما في تقديم عروضها المقررة، الشهر المقبل، في إسرائيل، متراجعة عن قرار صدر مؤخرا بإلغائها بعد ضغوط من الشريك المؤسس لفرقة الروك الأسطورية روجر ووترز.

وستقدم الفرقة البريطانية عروضها في تل أبيب وحيفا وبئر السبع في 4 و 5 و 6 يناير/ كانون الثاني المقبل.

ويدعو روجرز، الذي قدم أغانيه مع بينك فلويد بين عامي 1965 و 1985، بشكل روتيني لمقاطعة إسرائيل أثناء عروضه ورحب بإلغاء جولة الفرقة.

ومع ذلك أصدرت الفرقة، اليوم الثلاثاء، بيانا جاء فيه: “كان قرارنا لقبول دعوات العرض في إسرائيل غير سياسي تماما ولا نؤيد ولا ننتقد وجهات النظر السياسية لأي شخص في هذا الوضع”.