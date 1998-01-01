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3 ملايين مشاهدة لأغنية سعد المجرد الجديدة في يوم واحد فقط

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 ملايين مشاهدة لأغنية سعد المجرد الجديدة في يوم واحد فقط



وكالات / سما /

حققت الأغنية الجديدة ” بدك إيه” للفنان المغربي سعد المجرد ملايين المشاهدات، بعد يوم واحد فقط من نشرها على موقع “يوتيوب”.

وطرح المجرد الفيديو كليب لأغنيته الجديدة عبر قناته على “يوتيوب”، لتحقق حتى الآن ما يقرب من ثلاثة ملايين مشاهدة، رغم أن الفنان المغربي نشرها ظهر أمس الاثنين.

وفي مقدمة الكليب قال المجرد إن الأغنية هي النسخة العربية من الأغنية الهندية Binte Dil للمغني أرجيت سينغ Arijit Singh، مشيرا إلى أنه قد تم عرضها في فيلم “Padmaavat”.

وأدرج لمجرد في جينريك النهاية صورته مع والدته عندما كان صغيرا، وتوافق موعد نشره للأغنية مع يوم عيد ميلاد أمه.

كما نشر كلمات شكر فيها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وهذا الفيديو كليب هو الأول للمطرب المغربي مع جمهوره بعد خروجه من السجن، الذي قبع فيه بتهمة اغتصاب ثانية.

#سعد لمجرد

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