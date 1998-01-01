  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

حُكم غريب.. إجبار سجين على مشاهدة فيلم كرتوني!

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حُكم غريب.. إجبار سجين على مشاهدة فيلم كرتوني!



وكالات / سما /

حكم قاض في ولاية ميزوري الأميركية على صياد غير شرعي بأن يشاهد بانتظام فيلم "بامبي" الشهير عن حياة ظبي قتلت أمه على يد صيادين.

وسيُلزم الصياد ديفيد بيري بأن يشاهد فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي مرة في الشهر على الأقل خلال السنة الذي سيمضيها في السجن، وذلك اعتبارا من 23 كانون الأول/ديسمبر 2018.

ويُتّهم بيري واثنان من عائلته بأنهم قتلوا مئات من الظباء في ثلاثة أعوام، بحسب ما أفادت سلطات حماية الطبيعة في ميزوري.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2015 وحدها بلغ عدد الحيوانات التي قتلوها نحو مئة، بحسب الصور التي التقطوها على هواتفهم.

وسبق أن صدرت بحقه أحكام عدّة بدفع غرامات.

وخرج فيلم "بامبي" إلى صالات العرض في العام 1942، وطبع ذاكرة أجيال من الأطفال، واعتُبر قاسيا جدا ولاسيما اللحظة التي تصوّر موت أم الحيوان الصغير.

#سجين #فيلم كرتوني

أخبار ذات صلة

شابة برازيلية

فيديو: شابة برازيلية تصاب بنوبة هستيرية أثناء مشاهدة فيلم رعب بالسينما

إجبار فتيات يابانيات على أداء أدوار إباحية

1257

سجين نال البراءة بعد 28 عاماً لاغتصابه سيدة في الحلم

ارشيفية

سجين إسرائيلي يرغب في التحول جنسيا لامرأة!

شاهد: فيديو يحصد مليون مشاهدة كل يوم

860x484 (3)

دفن نفسه في نعش لـ3 أيام والسبب غريب !

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. صور جديدة لفريق قتل خاشقجي

موقع عبري: السلطة اعتقلت نشطاء من حماس خططوا لتنفيذ عمليات وإشعال الضفة

شاهد: الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو من داخل نفق جديد على الحدود اللبنانية

الرئيس عباس يجتمع بالعاهل الاردني في عمان وهذا ما تم بحثه ..

صحيفة: المسؤولون عن مقتل خاشقجي قادوا مشروع التقارب بين إسرائيل والسعودية

السعودية تعفي رجال أعمال إسرائيليين من تأشيرة الدخول

وزارة الاقتصاد تفتح مجال تقديم طلبات استيراد اللحوم والاسمنت

الأخبار الرئيسية

فيديو: الكنيست يُقر قانون طرد عائلات منفذي العمليات وطرد النواب العرب لاعتراضهم

لهذا السبب .. غرينبلات يهاجم فتح والحركة ترد

الكشف عن تفاصيل المشادة الكلامية "العنيفة" بين عريقات و كوشنير

تخصيص 10 ملايين "شاقل" للموساد لتنفيذ مهام خارجية محددة!

استطلاع: ازدياد شعبية حماس مقابل تراجع فتح وهنية يتفوق على الرئيس عباس في الانتخابات