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شاهد .. صور جديدة لفريق قتل خاشقجي

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. صور جديدة لفريق قتل خاشقجي



وكالات

بثت وكالة "الأناضول" التركية صورا جديدة للفريق السعودي الذي قام باغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوكالة شبه الرسمية، أن الصور توضح عناصر فريق القتل أثناء دخولهم البلاد ومغادرتها، بالإضافة إلى صور لهم من مبنى القنصلية، ومقر إقامة القنصل.

والصور التي تم الكشف عنها، هي من كاميرات المراقبة، بعد تحليل 3 آلاف مقطع، يحتوي على 500 ساعة فيديو من 147 كاميرا، في 80 موقعا في اسطنبول، بما في ذلك مطار أتاتورك ومنطقة "ليفنت" والسلطان أحمد، من فريق خاص.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن محمد سعد حسين الزهراني (30 عاما) واللواء منصور عثمان محمد أبو حسين (46 عاما) والملازم العقيد نايف حسن صالح العريفي (32) يظهرون في الصور.

في الطائرة، عبد العزيز محمد محمود الحواصي (31) وخالد عائد جاسم العتيبي (30) وأخصائي أمن المطار المخابرات سعد مشعل البستاني (31) في الساعة 1:30 من صباح يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر.


وفي 2 أكتوبر / تشرين الأول ، قام المقدم بدر لافي محمد العتيبي (45 عاما)، الذي يعد حارسا لولي العهد وليد عبدالله محمد الشهري (38 عاما)، ومحمد المدني (57 عاما)، وعادل شبيب عبد الله البلوي (33 عاما)، وأخصائي الاستجابة الخاصة العميد ماهر عبد العزيز محمد مطرب (47)، واختصاصي ثائر غالب طرب الحربي (39)، وخبير تخطيط الاستراتيجية والاتصالات مشرف محمد الشهري (36)، ومسؤول الطب الشرعي صلاح محمد الطبيقي (47) وسيف سعد القحطاني (45) بالذهاب بطائرة خاصة إلى مطار أتاتورك، وذهبوا إلى فندق.

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