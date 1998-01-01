الحذاء الذهبي الخامس في قبضة ميسي

وكالات / سما /

احتفل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف برشلونة الإسباني، بتسلمه جائزة الحذاء الذهبي المقدمة من صحيفة “ماركا”، كأفضل هداف في الدوريات الخمس الكبرى خلال الموسم الماضي، حيث سجل 34 هدفا.

وتمكن ميسي من نيل الجائزة بعد منافسة ساخنة، حيث نجم في تسجيل هدفين أكثر من النجم المصري محمد محمد صلاح، وأربعة أكثر من الإنجليزي هاري كين.

الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو ، في موسمه الأخير مع ريال مدريد ، حل في المركز التاسع برصيد 25 نقطة ، تسع نقاط أقل من ميسي.

وفي حفل نظمته صحيفة “ماركا” وعرض حضور عديد الشخصيات، واللاعبين، كسيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، ورئيس النادي بارتوميو، استلم ليونيل ميسي حذائه الذهبي الخامس من يد رئيس ماركا خوسيه إغناسيو غالاردو.

مع الجائزة التي حصل عليها هذا الثلاثاء ، أصبح ليو ميسي أكثر من حقق الجائزة في التاريخ، وهي جائزة تمنحها وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية منذ موسم (1996ـ1997). وخلف النجم الأرجنتيني ليونيل يأتي نجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو ، الذي يلعب حاليا في صفوف يوفنتوس ، مع أربعة جوائز.