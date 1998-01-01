5 أسباب تقرّب إيسكو من الرحيل عن الملكي

وكالات / سما /

يبدو أن فرانشيسكو إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني، بات أقرب من أي وقت مضى إلى الرحيل عن الفريق "الملكي"، وفقا للعديد من التقارير الإسبانية.

وأوردت صحيفة "آس" الإسبانية, تقريرا للحديث عن 5 أسباب قد تعجّل برحيل لاعب الوسط الإسباني عن الفريق الملكي.

1- جحيم سولاري:

منذ وصول الأرجنتيني سانتياغو سولاري إلى مقعد المدير الفني لفريق ريال مدريد ابتعد إيسكو عن التشكيلة الأساسية للفريق بعدما كان أحد عناصرها في وجود مواطنه جولين لوبيتيجي.

ولم يلعب إيسكو سوى 292 دقيقة من أصل 990 خاضها الفريق "الملكي" منذ وصول سولاري، أي ما يعادل 29.5% من إجمالي المباريات.

2- الصراع مع الكبار:

من ناحية أخرى، يعاني صانع الألعاب من سوء علاقته مع بعض اللاعبين الكبار في الفريق، على رأسهم الإسباني سيرجيو راموس, والبرازيلي مارسيلو دا سيلفا.

ويأتي غضب الكبار من صانع الألعاب الإسباني بشكل أساسي, بسبب رفضه ارتداء شارة القيادة في مباراة سسكا موسكو الروسي الأخيرة، في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

3- الوافدون الجدد:

ويخشى إيسكو من تواصل ابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفريق العاصمة الإسبانية، خاصة في ظل الاقتراب من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وسيكون البلجيكي إيدين هازارد جناح تشيلسي الإنجليزي على رأس اهتمامات ريال مدريد، بالإضافة إلى إمكانية استعادة خدمات الكولومبي جيمس رودريغيز المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني.

4- اهتمام مانشستر سيتي:

مانشستر سيتي الإنجليزي يزيد من رغبة إيسكو في الرحيل عن ريال مدريد، في ظل اهتمام مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتدعيم وسط الفريق.

وكان إيسكو قريبا من الانتقال إلى مانشستر سيتي في 2013, عندما كان لاعبا لملقا الإسباني، إلا أنه فضّل الانتقال إلى ريال مدريد في ذلك الحين.

5- المقابل المادي:

ريال مدريد سيكون متحمسا للموافقة على رحيل إيسكو الصيف المقبل، خاصة في حال استمرار ابتعاده عن التشكيلة الأساسية، في ظل المقابل المادي المغري الذي سيحصل عليه.

انتقال إيسكو لن يُدخل إلى خزائن النادي الإسباني أقل من 100 مليون يورو، ليكون أغلى لاعب يبيعه النادي، متساويا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي الصيف الماضي.