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باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 09:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يبلغ ربع نهائي كأس الرابطة الفرنسية



وكالات / سما /

نجح فريق نادي باريس سان جيرمان في بلوغ الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الفرنسية إثر التغلب على مضيفه، أورليان بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

ورغم أرضية الملعب السيئة، إلا أن الفريق الباريسي استطاع تفادي المفاجآت وحقق الانتصار ليكون أول الواصلين بشكل رسمي إلى دور الثمانية من المسابقة المحلية.

وصعب زملاء إدينسون كافاني الدقائق الأخيرة على أنفسهم من خلال إهدار أكثر من فرصة تهديفية محققة عن طريق النجم الفرنسي كيليان مبابي والمهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني لحسم النتيجة نهائيًا في الدقائق الأخيرة من عمر الوقت الأصلي.

كما أهدر مبابي فرصة لا تُصدق بعد انطلاقة من منتصف الملعب في ظل خلو المرمى من حارسه الذي صعد لمساندة زملائه في الهجوم من أجل التعادل، لتصطدم تسديدة هدف ريال مدريد الإسباني بلاعب أورليان.

كان كافاني قد تقدم بالهدف الأول لمصلحة فريق ملعب حديقة الأمراء في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، ثم تمكن جوزيف لوبي من تعديل النتيجة لفائدة أصحاب الأرض في الدقيقة 69.

إلا أن موسى ديابي لاعب باريس استطاع تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 81 ليواصل فريق العاصمة مشواره في البطولة المحلية.

#باريس سان جيرمان #كأس الرابطة الفرنسية

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فيديو.. سان جيرمان لنهائي كأس الرابطة

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