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مانشستر سيتي ينجو من فخ ليستر ويتأهل لنصف نهائي الكأس

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 09:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي ينجو من فخ ليستر ويتأهل لنصف نهائي الكأس



وكالات / سما /

حقق مانشستر سيتي فوزاً صعباً على نظيره ليستر سيتي بعد التفوق عليه في ركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3-1 وذلك بعد انتهاء التوقيت الأصلي للمباراة بنتيجة 1-1.

 

كيفين دي بروين كان قد افتتح التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول بعد تسديدة مميزة في أول مباراة يبدأها كأساسي منذ عودته من الاصابة.

وفي الشوط الثاني فاجأ أولبرايتون جناح ليستر سيتي الضيف الثقيل بهدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ليعود التأهل ممكناً لأصحاب الأرض قبل ركلات الترجيح التي رجحت كفة الضيف.

وتألق الحارس  الشاب موريتش في ضربات الجزاء وتمكن من التصدي لركلتي جزاء من لاعبي ليستر سيتي بينما تكفل فوكس بتسديد ركلة خارج المرمى وحول مجواير تسديدة الثعالب الوحيدة في المرمى.

بينما سجل لمانشستر سيتي كل من جوندوجان، جابرييل جيسوس وزينشنيكو ليتأهل السكاي بلوز لنصف نهائي البطولة رفقة فريق برايتون أند هوف ألبيون الذي فاز على ميدلزبره في نفس التوقيت بهدف نظيف.

#مانشستر سيتي #ليستر سيتي

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