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إشادة عالمية بإنجاز العين وحارسه المشهور

الأربعاء 19 ديسمبر 2018 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إشادة عالمية بإنجاز العين وحارسه المشهور



وكالات / سما /

تناولت وسائل الإعلام العالمية إنجاز العين الإماراتي بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية باهتمام كبير، وأشادت بما حققه "الزعيم" في البطولة التي تقام على أراضي الإمارات العربية المتحدة.

شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية نشرت عبر حسابها الإسباني على "تويتر" إشادة بالحارس خالد عيسى الذي نال جائزة رجل المباراة، بعد تألقه أمام ريفر بليت في نصف النهائي.

ووصفت الشبكة حارس العين بالرجل الذي أصبح مشهورا في كل أنحاء العالم, بعد الذي قدمه أمام الفريق الأرجنتيني أثناء المباراة وفي ركلات الترجيح.

"بطل العين" كما أسمته الشبكة الأمريكية كان بطلا لواحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد فريقه الإماراتي للإطاحة بريفر بليت من نصف النهائي العالمي.

العين تجاوز بطل ليبرتادوريس في نصف النهائي بالفوز عليه بركلات الترجيح (5-4), بعدما انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2)، وتألق عيسى بالتصدي للركلة الأخيرة للفريق الأرجنتيني.

"العين يتسبب في صدمة كبيرة بالفوز على ريفر بليت"، هكذا رأت شبكة "بي بي سي" الإنجليزية إنجاز "الزعيم" الذي حقق مفاجأة بالتفوق على العملاق الأرجنتيني، والوصول إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

وأشاد موقع "غارديان" الإنجليزي بالحارس عيسى، ليس فقط بسبب تصديه لركلة الترجيح الحاسمة، وإنما أيضا بسبب التصدي الرائع الذي قام به أثناء المباراة وقت أن كانت النتيجة (2-2)، الذي وصفه بالإنقاذ الممتاز.

ويترقب العالم أجمع مباراة نهائي كأس العالم للأندية التي سيكون طرفها نادي العين الباحث عن إنجاز أسطوري أمام ريال مدريد أو فريق كاشيما إنتلرز الياباني.

#العين

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