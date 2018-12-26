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وزارة الاقتصاد تفتح مجال تقديم طلبات استيراد اللحوم والاسمنت

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تفتح مجال تقديم طلبات استيراد اللحوم والاسمنت



رام الله / سما /

أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد اللحوم والاسمنت ضمن القوائم السلعية A1&A2 استثنائيا للشركات الحاصلة على رخص استيراد تنتهي 31/12/2018، وذلك من أجل المساعدة في عدم تعطل شحناتهم على المعابر في بداية العام .

ودعت الوزارة في بيانها، الراغبين في الاستيراد التوجه لمقر الوزارة – المركز الرئيسي – مبنى  المجمع الحكومي– رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 26/12/2018 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .

#وزارة الاقتصاد

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