وزارة الاقتصاد تفتح مجال تقديم طلبات استيراد اللحوم والاسمنت

رام الله / سما /

أعلنت الإدارة العامة للتجارة في وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الثلاثاء، عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باستيراد اللحوم والاسمنت ضمن القوائم السلعية A1&A2 استثنائيا للشركات الحاصلة على رخص استيراد تنتهي 31/12/2018، وذلك من أجل المساعدة في عدم تعطل شحناتهم على المعابر في بداية العام .

ودعت الوزارة في بيانها، الراغبين في الاستيراد التوجه لمقر الوزارة – المركز الرئيسي – مبنى المجمع الحكومي– رام الله، لتعبئة الطلبات اللازمة للاستيراد، علما بأن آخر موعد لتقديم الطلبات هو 26/12/2018 وعليه لا تنظر اللجنة بالطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ .