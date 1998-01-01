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رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن إقالة جوزيه مورينيو من منصبه



وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر، وستقوم الإدارة بتعيين مدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم لحين التعاقد مع مدرب آخر.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في شهر مايو من عام 2016، وكان عقده سينتهي في صيف عام 2020، ولكن تعرض للإقالة بسبب سوء نتائجه في الفترة الماضية.

ويعاني فريق مانشستر يونايتد هذا الموسم من سوء أداء الفريق بشكلٍ عام، ومن المشاكل التي ضربت الشياطين الحمر، بعد توتر العلاقة بين مورينيو ونجوم الفريق أمثال الفرنسي بول بوجبا الذي أبقاه على دكة البدلاء لفترة طويلة، بالإضافة للتشيلي أليكسيس سانشيز.

ونشر الموقع الرسمي لنادي ماشستر يونايتد على الإنترنت بيان إقالة مورينيو، وجاء كالتالي :”يعلن نادي مانشستر يونايتد عن رحيل عن صفوف النادي”.

وأضاف البيان “النادي يود أن يشكر جوزيه مورينيو على عمله الذي قام به بالفترة التي قضاها هنا مع الفريق، ونتمنى له النجاح والتوفيق في المستقبل”.

وتابع البيان “سنقوم بتعيين مدربًا مؤقتًا للفريق حتى نهاية هذا الموسم، بينما سيعمل النادي على التعاقد مع مدرب جديد في الفترة المقبلة”.

الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو قد توج مع الشياطين الحمر بلقب كأس كاراباو مرة وحيدة عام 2017، بالإضافة إلى الدرع الخيرية مرة عام 2016، والدوري الأوروبي مرة في موسم 2016/2017.

#مانشستر يونايتد #جوزيه مورينيو

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