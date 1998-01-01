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نجوى كرم تهدّد جمهورها بالإنسحاب عن المسرح!

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نجوى كرم تهدّد جمهورها بالإنسحاب عن المسرح!



وكالات / سما /

هدّدت الفنانة نجوى كرم جمهورها في ستوكهولم بالإنسحاب من حفلها بعدما طلبت منهم مراراً وتكراراً التوقّف عن التصوير لايف ، حيث قالت : “والله العظيم اذا بعد حدا بدّو يصوّر لايف أنا بترك المسرح”.

وبعد إنتشار الفيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إنقسم الرأي العام بين من أيّد خطوة نجوى وبين من إعترض عليها، وهو الأمر الّذي دفعها إلى الخروج عن صمتها من جديد.

 حيث أوضحت المغنية اللبنانية  في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر : “منضل بالستديو شهور حتى تطلع نوعية التسجيل مرتّبة. منفهم أنو حدا بيصوّر شوي، خاصة بِعصر السوشل ميديا، بس مش لمّا بدنا نقول 3 مرّات يوقفوا البث المباشر منكون قلّلنا لياقة.. بدنا نحافظ على مطرحنا الفنّي.. هاي من حق الفنّان”.

#نجوى كرم #الجمهور

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