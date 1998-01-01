إليسا : تعرضت للتنمر بسبب شكل فمي!

وكالات / سما /

انتشر فيديو للفنانة اللبنانية إليسا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تتحدّث فيه عن مشكلة التنمّر التي تؤثّر على الأطفال، متطرّقة الى تعرّضها هي شخصيًّا للتنمّر وذلك خلال جلسة حوارية في الأردن.

وتحدّثت إليسا عن تعرّضها للتّنمّر بسبب شكل فمه، وقالت: “أنا لما بيقعدوا ناس بيتمسخروا على تمّي (فمي) أو أي شي، ما بيعنيني الأمر بتاتًا، أقول لهم أنا إليسا، لمّا تقدروا تعملوا اللي أنا قدرت أعمله تبقوا تعوا احكوا على حيالا شغلة أنا عندي ياها”، وسط تصفيق حارّ من المشاركين في الجلسة.

كما أشارت الى تعرّض الأطفال للتنمر، قائلة: “بالنسبة للأعمار الصغيرة، على الأهل أن ينتبهوا لأن الطفل الذي يعاني من السمنة أو أي مشكلة، يواجه تنمّرا من قبل أصحابه في المدرسة، ما يخلق لهم مشاكل نفسيّة كبيرة جدًّا”.

وأعطت مثالاُ عن الطفل السوري الذي تعرّض للضرب في إحدى مدارس بريطانيا مؤخّرا، في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت: “طيب هيدا كيف بدّو يطلع؟!”.