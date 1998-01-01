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121 طابقا في دقيقة.. تعرف على أسرع مصعد في العالم!

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
121 طابقا في دقيقة.. تعرف على أسرع مصعد في العالم!



وكالات / سما /

من المستبعد أن يستطيع أحد تخمين مكان وجود ناطحة السحاب المزودة بأسرع مصعد في العالم، فهي ليست في الإمارات المتحدة ولا قطر ولا حتى في أوروبا، ولا أمريكا، فأين تقع؟

ويوجد المصعد الأسرع في العالم في ناطحة سحاب "Lotte World Tower"، في كوريا الجنوبية، وتعد هذه الناطحة خامس أعلى مبنى في العالم، والذي فاز مؤخرا بلقب جديد: "المبنى ذو أسرع مصعد في العالم".

وذكر موقع "Business Insider"، أن المصعد يقطع المسافة بين الطابق الأول والـ 121 في دقيقة واحدة فقط.

يذكر أن مبنى "Lotte World Tower"، آمن تماما، وهيكل البناء يقاوم زلازل تصل قوتها إلى 9 نقاط. كما أنه قادر على الصمود في وجه عواصف كإعصار كاترينا الذي دمر الجنوب الشرقي الأمريكي.

ويتكون المبنى الكوري الجنوبي من 123 طابقا ويضم 42 ألف نافذة. وهذا البرج القوي يعد من أهم مناطق الجذب السياحي في سيئول. وبعد أن حصل المبنى على لقبه الجديد، يتوقع الخبراء أن يصل عدد زواره من السياح 60 مليون شخص.

#مصعد #طوابق

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