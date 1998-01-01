فيديو.. حفل خطوبة طفلين يثير ضجة والمهر بآلاف الجنيهات!

وكالات / سما /

أقيم حفل خطوبة لطفلين في محافظة كفر الشيخ شمال مصر، أثار ضجة كبيرة، حيث شهدت نفس المحافظة واقعة سابقة منذ عدة أشهر لزواج طفلين آخرين لم يتجاوز عمر كل منهما 10 سنوات.

وانتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو للحفل، مما دفع وسائل الإعلام المصرية للتأكد من صحة الواقعة، حيث قالت والدة أحد الطفلين، إن نجلها يدعى فارس ويبلغ من العمر 15 عاما، ويدرس في الصف الثالث الإعدادي، أقيم له حفل خطوبة على طفلة تدعى ندى الدسوقي عبد البر، ملتحقة بالصف الأول الإعدادي، بموافقة الأسرتين وفقا لعادات قائمة في قريتهم.

وتابعت: "الفيديو حقيقي، وهذه عادة تتواجد لدينا، ونريد أن نفرح بطفلنا".

وأضافت الأم في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي إم سي"، أن نجلها في المرحلة الإعدادية، وليس صغيرا على الزواج، حيث تم تقديم مهر 32 ألف جنيه للعروس.

وأثارت الخطوبة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي غضبا كبيرا، لا سيما أنها تأتي بعد أيام قليلة من كشف تقرير رسمي من الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الأطفال الذين يقل عمرهم عن 18 عاما في مصر بلغ 39 مليون طفل، بينهم 117 ألفا متزوجون ومطلقون.