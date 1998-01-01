  1. الرئيسية
  2. الصحة

العلماء يكتشفون: المناعة وراء "الإرهاق المزمن"

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العلماء يكتشفون: المناعة وراء "الإرهاق المزمن"



وكالات / سما /

توصل علماء إلى خيوط لمعرفة أسباب متلازمة التعب المزمن، التي تؤثر على ملايين الأشخاص في العالم، وفقا لدراسة علمية حديثة نشرت في بريطانيا.

ووجد العلماء أن الطريقة التي تستجيب بها أجهزة المناعة عند بعض الأشخاص، وبشكل مبالغ فيه على أي وعكة صحية، ربما تكون مؤشرا لمعرفة السبب وراء الإصابة بمتلازمة الإرهاق المزمن.

وبحسب الدراسة، فقد استخدم العلماء دواء يعرف باسم "إنترفيرون ألفا"، لخلق نموذج للأعراض ووجدوا أن المريض الذي تكون استجابته المناعية فعالة أكثر مما يجب أو مبالغا فيها يزيد احتمال إصابته بإرهاق حاد.

وأوضحت الباحثة في معهد لندن للطب النفسي والعلوم العصبية التابع لجامعة كينغز كوليدج، التي رأست فريق البحث، أليس راسل، أنه "لأول مرة نثبت أن الأشخاص العرضة للإصابة بمرض مثل متلازمة التعب المزمن لديهم جهاز مناعي مفرط النشاط قبل وأثناء وجود تحد لجهاز المناعة"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

#العلماء #الإرهاق

أخبار ذات صلة

العلماء يكتشفون كيفية "حجب" الشعور بالجوع

العلماء يكتشفون مصدر الحساسية

العلماء يكتشفون السبب الحقيقي لتقلص حجم الثدي

العلماء يكتشفون الفيروس المسبب للعقم لدى النساء

ستة أوهام عن فيروس نقص المناعة "الآيدز"

واشنطن :علماء يكتشفون أن "فياغرا" مفيدة لمرضى السكري

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تزعم : جاسر البرغوثي أدار من غزة الهجمات المسلحة على أهداف اسرائيلية مؤخرا

أيزنكوت: لا يمكن الاكتفاء بالضربة الجوية القاسية بدون الدخول في معركة برية من أجل إضعاف حماس

الاعلان عن بدء تسيير رحلات العمرة من غزة بداية يناير

بالاسماء.. كشف آلية السفر عبر معبر رفح "الثلاثاء"

الشاباك يحذر من عواقب طرد عائلات منفذي العمليات

إزالة النصب التذكاري لغسان كنفاني في حيفا

شركات عالمية تخفض أسبوع العمل لأربعة أيام

الأخبار الرئيسية

قسام

" يديعوت " : حماس زادت من نشاطاتها العسكرية قرب الحدود

موقع عبري يزعم: السلطة تستنجد بمصر والأردن لوقف التصعيد الإسرائيلي

1-397-730x438

جماعة ضغط يهودية تريد نقل الدعم الأمريكي لـ”الأونروا” إلى جهود التطهير العرقي بالضفة

إسرائيل تقرر بناء جدار خرساني وزراعة اشجار غابات للحد من تهديد صواريخ الكورنيت

حسين الشيخ - ارشيف

حسين الشيخ : ابلغنا اسرائيل بأننا سنعيد النظر بكل الاتفاقيات الموقعة