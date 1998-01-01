إبراهيموفيتش يحسم الجدل بشأن مستقبله

وكالات / سما /

حسم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكس الأمريكي الجدل بشأن مستقبله، مؤكدا استمراره مع فريقه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم إبراهيموفيتش مؤخرا بالرحيل عن لوس أنجلوس جالاكسي, والعودة إلى فريقه السابق ميلان.

ونشر "السلطان" فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يستعرض فيه كل ما نشر حول رحيله عن النادي الأمريكي، وعلّق عليه قائلا: "رحلتي لم تنته معك بعد"، في إشارة منه إلى استمراره مع النادي.

ولعب إبراهيموفيتش لميلان بين عامي 2010 و2012, قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي ومنه إلى فريقه الحالي، لوس أنجلوس جالاكسي.

وتألق المهاجم السويدي بشكل لافت مع لوس أنجلوس في أول مواسمه مع الفريق، إذ شارك في 27 مباراة مع الفريق سجل خلالها 22 هدفا.