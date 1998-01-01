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إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارها بشأن إقالة مورينيو

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إدارة مانشستر يونايتد تتخذ قرارها بشأن إقالة مورينيو



وكالات / سما /

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” بأن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد قررت الإبقاء على البرتغالي جوزيه مورينيو كمدرب للشياطين الحمر، وعدم إقالته بعد الأنباء التي ترددت عن اقتراب رحيل المدرب.

ويتعرض حاليًا فريق مانشستر يونايتد لفترة تدهور في المستوى الفني، حيث أصبح الشياطين الحمر بدون أنياب مع مورينيو.

ويتواجد حاليًا مانشستر يونايتد في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 19 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول الذي انتصر عليه في الجولة الأخيرة بنتيجة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأشارت التقارير الصحفية بعد هزيمة مانشستر يونايتد القاسية على يد غريمه التقليديليفربول بثلاثية بأن مورينيو يقترب بشدة من الرحيل عن اليونايتد.

ولكن ذكرت شبكة “سكاي سبورتس” بأن ليس هناك أي تغييرات في منصب المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، وسيستمر جوزيه مورينيو في عمله كمدرب للشياطين الحمر حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وأكملت الشبكة بأن من المعروف عن مانشستر يونايتد عدم إقالة أي مدرب مهما كان في منتصف الموسم.

#مانشستر يونايتد #مورينيو

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