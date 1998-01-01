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رسميًا.. أدريان رابيو لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 09:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسميًا.. أدريان رابيو لن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان



وكالات / سما /

أعلن أنتيرو هينريك المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأن اللاعب أدريان رابيو لن يجدد عقده مع الفريق الباريسي، وسيرحل بشكل رسمي في الصيف المقبل، ليفتح بذلك النجم رابيو الباب أمام إدارة برشلونة الإسباني كي تتعاقد معه بشكل مجاني.

وارتبط اسم أدريان رابيو ابن الـ 23 عامًا بالانتقال للعب في صفوف برشلونة منذ الصيف الماضي، في ظل رغبة البرسا في الظفر بخدمات النجم الفرنسي الشاب.

وينتهي عقد أدريان رابيو مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، وحاولت إدارة النادي الفرنسي تجديد العقد معه، ولكنه رفض، ليخرج المدير الرياضي ويؤكد بأنه لن يستمر مع الفريق في الموسم المقبل.

والآن فُتح الباب على مصراعيه لبرشلونة كي يتعاقد مع أدريان رابيو مجانًا، في ظل رغبة أيضًا أكثر من نادٍ آخر لعل أبرزهم مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته، ولكن يبدو بأن المحطة القادمة ستكون البرسا.

وتحدث أنتيرو هينريك حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “اللاعب أخبرنا بعد اجتماعنا الأخير بأنه لن يجدد عقده مع الفريق، وسيرحل في نهاية الموسم”.

وأضاف “بالنسبة لوضع اللاعب مع الفريق، فسيكون هناك العديد من العواقب، فهو سيبقى على دكة البدلاء لوقت غير محدد”.

وتابع “خلال الأشهر الماضية، اجتمعنا مع ممثلي أدريان رابيو أكثر من مرة، وكانوا يميلون لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.

#أدريان رابيو #باريس سان جيرمان

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